Помогают выжить: в Киевскую область передали 1000 продуктовых наборов

В Украине продолжают оказывать гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны

Жителей Киевской области снабжают продуктами / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Гражданам Украины, проживающим в горячих точках, Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать поддержку и спасать от голода.

Как сообщили на сайте Фонда, 3 апреля 1000 продуктовых наборов передали жителям Иванково в Киевской области.

Реклама

После российского вторжения мирные жители оказались на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас они получили сгущенку, муку, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо и другие необходимые базовые вещи.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" Фонд планирует передать только жителям Киева и Киевской области 100 тысяч продуктовых наборов. В течение 16 лет деятельности Фонд помог выжить 8 миллионам украинцев.

Поддержка во время войны

С начала российско-украинской войны Фонд Рината Ахметова передал тем, кто в этом нуждался:

Реклама

более 540 тысяч единиц медикаментов;

свыше 60 тысяч гемоконтейнеров;

более 50 тысяч продуктовых наборов.

В то же время в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизни". Продукты и товары первой необходимости собирают в Польше и отправляют в Украину, где их сортируют волонтеры и передают в города для переселенцев.

Ранее мы писали, что Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов для жителей Киева. В частности, 2 апреля поддержку передали в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания, а также в терцентр соцзащиты Днепровского района.