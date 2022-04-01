Спасены более 720 тыс. жизней: как гуманитарная помощь поддерживает украинцев

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова оказывает украинцам помощь

Гуманитарная помощь спасает украинцев во время войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине пострадало немало людей. Все время, с начала военного положения в Украине, Фонд Рината Ахметова передает гуманитарную помощь.

В разных уголках нашей страны люди получают эту поддержку, и она спасла 720 тысяч жизней.

Реклама

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", – подчеркнул Основатель Фонда Ринат Ахметов.

С конца февраля 2022 украинцам передали:

более 540 тысяч единиц медикаментов;

более 60 тысяч гемоконтейнеров;

более 50 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Гуманитарный штаб для спасения украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

Реклама

Как отметили в ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку продуктов и базовых товаров украинцам. Главный хаб работает в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.