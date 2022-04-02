Спасенные жизни: жителям столицы передали очередную партию гуманитарной помощи

Продуктовые наборы жители Киева получили от Фонда Рината Ахметова, который с начала войны поддерживает украинцев

Жители Киева получили очередную гуманитарную помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов для жителей Киева. 2 апреля 2022 гуманитарная помощь поступила в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания, а также в терцентр соцзащиты Днепровского района.

В состав наборов вошли продукты первой необходимости, в частности:

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сгущенка;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Переселенцы с горячих точек Киевской области, люди с инвалидностью и пожилые люди, многодетные семьи и семьи, потерявшие кормильца (оставшиеся без доходов) из-за военных действий, — это приоритетные категории, которые помощь получат в первую очередь.

Это уже второй этап помощи Фонда жителям Киева. Ранее они уже получили 20 тысяч продуктовых наборов от Фонда. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Гуманитарная помощь спасает украинцев

Заметим, что помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С начала войны украинцам уже передали:

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более 540 тысяч единиц медикаментов;

более 60 тысяч гемоконтейнеров;

более 50 тысяч продуктовых наборов.

За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Напомним, что после полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизни".

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Ранее мы писали, что в Луганскую область едет большая партия гуманитарной помощи.