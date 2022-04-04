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Охматдету передали уникальные аппараты для лечения пациентов

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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4 квітня, 16:13
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Українські лікарі використовуватимуть унікальний метод для загоєння серйозних ран
В Охматдиті запрацює унікальний апарат для лікування дітей
В Охматдиті запрацює унікальний апарат для лікування дітей / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" отримала чотири надсучасні апарати для лікування ран "Renasys ™Touch" від Фонду Ріната Ахметова та компанії ДТЕК.

Апарати використовують для вакуумної терапії складних ран, що погано загоюються. Якщо на рану неможливо накласти шви та усунути пошкодження традиційними методами лікування, завдяки апарату "Renasys ™Touch" лікарі зможуть застосувати спеціальні вакуумні помпи.

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У пацієнтів одразу проходять набряки, відновлюється нормальний кровообіг. Виразки, загноєння – раніше з цим боролися, висушуючи рану йодом, спиртом, спеціальними мазями, то тепер проблеми усуває вакуум.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Що відбувається в "Охматдиті" під час війни

Через напад Росії на Україну дітки в Охматдиті з найстрашнішими і найважчими діагнозами лікуються тепер у бомбосховищі.

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Про роботу робота з надання та організації гуманітарної допомоги розповідала перша леді України Олена Зеленська.

"З Польщею та Францією ми відпрацьовуємо можливість прийняття юних українців на продовження лікування. Розпочалася робота з відправки дітей за кордон. З Туреччиною опрацьовуємо можливість надання прихистку для дітей-сиріт. З Литвою обговорюємо ідею створення освітньо-культурного хабу для наших дітей: після жахів війни й труднощів евакуації їм як ніколи потрібна можливість для соціалізації, спілкування з однолітками, навчання та адаптації", – зазначила вона.

Раніше ми розповідали, що над лікарнею "Охматдит" у Києві була збита крилата ракета.

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