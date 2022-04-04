Для переселенців у Запоріжжі надіслали гуманітарну допомогу

Українців, які стали вимушеними переселенцями, забезпечують усім необхідним для життя

Гуманірна допомога для маріупольців прибула до Запоріжжя / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова надіслав чергову партію продуктових наборів для евакуйованих з Маріуполя українців. Товари зберігаються у "Зеленому центрі Метінвест Запоріжжя".

Фонд продовжує допомагати українціям, які через напад РФ на Україну вимушені були втікати від війни. Загалом Фонд уже передав понад 5 тисяч продуктових наборів для евакуйованих людей з Маріуполя та Волновахи.

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Крім того, вимушеним переселенцям щодня надається психологічна підтримку від Фонду. З дорослими та дітьми працюють висококваліфіковані психологи, фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Їхнє завдання – надати екстрену психологічну допомогу людям, які щойно вибралися з гарячих точок.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Блокада Маріуполя

Героїчна оборона українського міста від російської навали триває з 3 березня. Попри усі спроби ворога, наше місто досі перебуває під контролем ЗСУ.

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За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, місто покинули вже 100 тис. мешканців. Евакуаційні заходи тривають навіть попри те, що росіяни знищили понад 150 комунальних автобусів. Люди намагаються виїхати з міста на власному транспорті.

Раніше у Мережі опублікували фотографії, який Маріуполь тепер, після обстрілів російських окупантів.