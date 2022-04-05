Поддержка для города: чем бизнес помогает защитникам Николаева

Община Николаева получила помощь для украинцев и для защиты от оккупантов

Защитникам Николаева передали помощь от украинского бизнеса / Фото: УНИАН, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

3 апреля Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК ВДЭ передали в Николаев самое необходимое.

Как сообщили в компании ДТЭК, защитники города получили 8 тонн продуктов, спецодежду и материалы.

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Для нужд общины отгрузили:

15 тысяч банок тушеного мяса, изготовленного в Украине;

тушеного мяса, изготовленного в Украине; 100 наборов военной одежды;

военной одежды; спецматериалы для постройки фортификационных сооружений.

Город продолжает получать поддержку от украинского бизнеса во время российского вторжения.

Помощь во время войны

Фонд Рината Ахметова поддерживает эвакуированных украинцев. Недавно очередную партию продуктов для мариупольцев отправили в Запорожье в "Зеленый центр". В общем удалось переслать свыше 5 тысяч продуктовых наборов, полученных людьми из Мариуполя и Волновахи.

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Вынужденным переселенцам предоставляют психологическую поддержку в убежищах. С детьми и взрослыми работают квалифицированные специалисты по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. Их задача – оказать экстренную помощь людям, только что выбравшимся из горячих точек.

Раньше мы рассказывали, что украинские компании передали сверхсовременные аппараты для лечения ран в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет". Renasys Touch используют для терапии сложных незаживающих ран и на которые невозможно наложить швы.