Андрющенко спростував фейки про евакуацію з Маріуполя

Радник мера закликав не вірити шахраям

Андрющенко розвіяв чутки про Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

У деяких Telegram-каналах поширюється фейкова інформація про організацію евакуації з окупованого Маріуполя. Пропонують за гроші послуги власних перевізників, які будуть приєднуватися до колони. Цю інформацію спростував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Сам він спростував цю інформацію у своєму Telegram-каналі.

Згідно з фейковою інформацією, евакуація нібито проходитиме з району Порт-Сіті у Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.

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"Ця інформація є свідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично, це шахрайство. Телефон шахраїв +30683279596", — пише Андрющенко.

Він наголосив, що жодної евакуації з Маріуполя на даний момент не планується. Жодних повідомлень про це не було.

"Не вірте шахраям, перевіряйте інформацію виключно на офіційних джерелах або джерелах з перевіреною довірою. Бережіть себе та близьких!" — заявив Андрющенко.

Паспорти у Маріуполі

Жителі окупованого Маріуполя не поспішають отримувати російське громадянство, яке їм нав'язують. У місті Новоазовську поблизу Маріуполя беруть документи на оформлення російського паспорта. Проте жодного ажіотажу немає – черги не утворилися навіть попри те, що "влада ДНР" організувала автобуси для маріупольців.

Андрющенко зазначив, що маріупольці виявилися дуже недружні з окупантами.

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"Несподівано для окупантів і цілком очікуване для українців", – резюмував радник мера.

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