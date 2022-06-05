Не вистачає їжі та води. Дружина командира "Азову" нагадала про захисників Маріуполя

СІЗО, де тримають полонених українських військових, переповнене

Дружина Дениса Прокопенка розповіла про умови тримання в полоні захисників "Азовсталі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина командира "Азову" Дениса Прокопенка Катерина повідомила про умови, в яких утримують полонених захисників Маріуполя. Їй вдалося поспілкуватися зі своїм чоловіком, але розмова була дуже короткою. Водночас з інших джерел стало відомо, що СІЗО переповнені, а українським військовим може не вистачати їжі та води.

Про це дружина Прокопенка розповіла в інтерв'ю Українській правді.

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За її словами, командир "Азову" тиждень тому вийшов з нею на зв'язок.

"Це був понеділок, вечір. Дзвонить незнайомий номер, я спочатку думала, що це знову якийсь російський хейтер хоче щось погане сказати. Беру трубку – голос чоловіка. Одразу така реакція радісна, бо приємно, що вийшов на зв'язок. Каже: "Катю, у мене всього 30 секунд розмови, скажи, як ти там?". Я сказала, що все добре, "А ти як?" – й одразу сталося переривання зв'язку", – розповіла Катерина.

Вона додала, що почула лише голос Дениса, але не змогла дізнатися нічого більше.

Рідні захисників "Азовсталі" просять допомоги в Червоного Хреста

Дружина командира "Азову" розповіла, що почала дізнаватися з різних джерел, від рідних військових, які перебувають у полоні, що умови, в яких тримають бійців з "Азовсталі", задовільні. Захисники Маріуполя чекають обміну.

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"Зараз я намагаюся зі своїм колективом, з Асоціацією сімей "Азовсталі" спілкуватися з Червоним хрестом, з іншими організаціями, щоб вони покращили умови, які там є", – розповіла Катерина.

Вона також додала, що сім'ї захисників "Азовсталі" знають, що саме СІЗО переповнене і, звичайно, що деяких ресурсів не вистачає.

"Знову ж таки, їжа, вода – воно все потребує покращення. Наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх зв'язків, ресурсів, щоб покращити все це, що зараз там у хлопців", – додала дружина Дениса Прокопенка.

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