Жителів Львівської області налякали вибухи – що сталося

Увечері 31 березня у Мережі з'явилися повідомлення про те, що у Львівській області чути вибухи. Влада пояснила ситуацію.
Відповідний пост у Facebook опублікував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Що відомо?
В одному із населених пунктів Львівської області працівники газовидобувної вежі здійснили контрольований викид суміжних газів.
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Під час скиду було чутно звук, схожий на вибух. Також сталося часткове загоряння.
"Ці події збіглися з повідомленням про повітряну тривогу. Ситуація під контролем! Загроз з повітря на Львівщині зараз нема. З працівниками вишки провели профілактичну бесіду", – зазначив Козицький.
З Білорусі по Львову випустили ракети – їх знищили ЗСУ
Вночі з Білорусі по Львову було випущено дві ракети, ЗСУ знищили їх за 30 км від міста. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"Наприкінці доби 28-го березня з території Республіки Білорусь винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова. Розрахунками радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км від обласного центру", – йдеться у повідомленні.
Крім того, підрозділами ЗРВ знищено два БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Окупанти знищили нафтобазу у Львові
Нафтобаза у Львові, в яку напередодні влучила ракета окупантів,повністю зруйнована. Пожежу ліквідували протягом усієї ночі.
"Підрозділи ДСНС ліквідували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7-й годині ранку", – йдеться у повідомленні.