Жителей Львовской области напугали взрывы – что произошло

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий прокомментировал ситуацию

Во Львовской области местные жители слышали взрыв. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 31 марта в Сети появились сообщения о том, что во Львовской области слышны взрывы. Власти объяснили ситуацию.

Соответствующий пост в Facebook опубликовал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Что известно?

В одном из населенных пунктов Львовской области работники газодобывающей вышки произвели контролируемый выброс смежных газов.

Во время сброса был слышен звук, похожий на взрыв. Также произошло частичное возгорание.

"Эти события совпали с сообщением о воздушной тревоге. Ситуация под контролем! Угроз с воздуха во Львовской области сейчас нет. С работниками вышки провели профилактическую беседу", – отметил Козицкий.

Из Беларуси по Львову выпустили ракеты – их уничтожили ВСУ

Ночью из Беларуси по Львову было выпущено две ракеты, ВСУ уничтожили их в 30 км от города. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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"В конце суток 28 марта из территории Республики Беларусь истребителем оккупантов были выпущены две ракеты типа "Х", которые двигались в направлении города Львова. Расчетами радиотехнических войск цели были вовремя обнаружены и уничтожены зенитными ракетными войсками на расстоянии около 30 км от областного центра", – говорится в сообщении.