Жданов: Атака на Краматорськ може бути "прелюдією" до наступу РФ на Донбасі

Ракетний удар по Краматорську може бути частиною підготовки РФ до загострення війни на сході України — про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Краматорськ є ключовим містом, і воно ще й великий залізничний вузол у плані перекидання військ, підкріплення тощо. І якщо ми подивимося на карту, то приблизно в районі Краматорська вони й планують закільцювати наше угруповання в зоні Операції об'єднаних сил. Я так розумію. , що на сьогодні йде "прелюдія" до наступальної операції. Вони хочуть максимально підготувати плацдарм для введення основних сил, які вони формують зараз на кордоні України та Росії", – сказав він.