Жданов: Атака по Краматорску может быть "прелюдией" к наступлению РФ на Донбассе

Ракетный удар по Краматорску может быть частью подготовки РФ к обострению войны на востоке Украины — об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Марку Фейгину.
"Краматорск является ключевым городом, и он еще и крупный железнодорожный узел в плане переброски войск, подкрепления и так далее. И если мы посмотрим на карту, то примерно в районе Краматорска они и планируют закольцевать нашу группировки в зоне Операции объединенных сил. Я так понимаю, что на сегодняшний день идет "прелюдия" к наступательной операции. Они хотят максимально подготовить плацдарм для ввода основных сил, которые они формируют сейчас на границе Украины и России", — сказал он.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Изначально было известно о более 30 погибших и 100 раненых.
- Вечером 8 апреля количество погибших из-за ракетного обстрела взросло до 52. Еще 109 украинцев оказались ранены.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малазийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".
- Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что целями удара были месть за изгнание РФ из Совета ООН по правам человека, а также срыв эвакуации украинцев.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что удар по Краматорску был нанесен намеренно.