Жданов: РФ навмисне завдала удару по вокзалу в Краматорську

Російські військові спеціально стріляли вокзалом у Краматорську — про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Марку Фейгіну.
"Я думаю, це було свідомо зроблено. Це методи ведення війни. Є дві особливості ведення війни (росіянами – ред.). Перше – створити паніку у цивільного населення, змусити його тиснути на політичне та військове керівництво за мир за всяку ціну. Друге – була ідея запобігти повній евакуації міста, тому що тоді це буде фактично Сталінград. Якщо почнуться бої за місто, то ВСУ нічого не стримуватиме у плані оборони міста. Немає заручників", — сказав він.
Також Жданов прояснив технічну сторону обстрілу. За його словами, шанси на випадкове влучення мінімальні.
У нас поки що фігурує головний корпус ракети. На ракеті є заводський номер, за яким ми швидко визначимо, коли вона була випущена та якій частині вона належала. Комплекси "Точка У" були зняті в РФ у 2019 році та поставлені на довготривале зберігання. Зараз їх активно знімають і ставлять у стрій. "Точка У" відноситься до високоточної зброї. Коефіцієнт кругового відхилення там становить майже кілька десятків метрів від точки прицілу. Я за спеціальністю "ракетні війська та артилерія", тому точно знаю, що відхилення від розрахункової точки мінімальне у цієї ракети. Тим вона славиться, тим відрізняється від комплексу "Точка". Це модернізований комплекс", — сказав він.
Помилка введення координат теж можна виключити, вважає експерт.
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"Перед підривами був опублікований у Твіттері пуск двох ракет нібито по скупченню ЗСУ. Причому публікація використовувала сервер, який передбачає публікацію статей з відстрочкою. А потім це різко зникло. Але вони забувають про існування оперативної пам'яті, буфера, з якого, як правило, люди легко витягують усю інформацію, яка була видалена. Якщо є друга ракета, то ми помилку оператора теж виключаємо. Тобто це був цілеспрямований удар по масовому скупченню людей", — розповів він.
Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Спочатку було відомо про понад 30 загиблих та 100 поранених.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирному населенні.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать зі Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом: "Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН із прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Увечері 8 квітня кількість загиблих через ракетний обстріл зросла до 52. Ще 109 українців поранено.