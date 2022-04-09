Жданов: РФ навмисне завдала удару по вокзалу в Краматорську

Військовий експерт розповів, чому попадання ракети зі скупчення людей не могло бути випадковим.

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російські військові спеціально стріляли вокзалом у Краматорську — про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Я думаю, це було свідомо зроблено. Це методи ведення війни. Є дві особливості ведення війни (росіянами – ред.). Перше – створити паніку у цивільного населення, змусити його тиснути на політичне та військове керівництво за мир за всяку ціну. Друге – була ідея запобігти повній евакуації міста, тому що тоді це буде фактично Сталінград. Якщо почнуться бої за місто, то ВСУ нічого не стримуватиме у плані оборони міста. Немає заручників", — сказав він.

Також Жданов прояснив технічну сторону обстрілу. За його словами, шанси на випадкове влучення мінімальні.

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У нас поки що фігурує головний корпус ракети. На ракеті є заводський номер, за яким ми швидко визначимо, коли вона була випущена та якій частині вона належала. Комплекси "Точка У" були зняті в РФ у 2019 році та поставлені на довготривале зберігання. Зараз їх активно знімають і ставлять у стрій. "Точка У" відноситься до високоточної зброї. Коефіцієнт кругового відхилення там становить майже кілька десятків метрів від точки прицілу. Я за спеціальністю "ракетні війська та артилерія", тому точно знаю, що відхилення від розрахункової точки мінімальне у цієї ракети. Тим вона славиться, тим відрізняється від комплексу "Точка". Це модернізований комплекс", — сказав він.

Помилка введення координат теж можна виключити, вважає експерт.

"Перед підривами був опублікований у Твіттері пуск двох ракет нібито по скупченню ЗСУ. Причому публікація використовувала сервер, який передбачає публікацію статей з відстрочкою. А потім це різко зникло. Але вони забувають про існування оперативної пам'яті, буфера, з якого, як правило, люди легко витягують усю інформацію, яка була видалена. Якщо є друга ракета, то ми помилку оператора теж виключаємо. Тобто це був цілеспрямований удар по масовому скупченню людей", — розповів він.

Обстріл Краматорська