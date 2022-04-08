Повторюється історія з малазійським Боїнгом — Гончаренко про обстріл у Краматорську

Росіяни видаляють повідомлення про обстріл залізничного вокзалу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У російських пабликах з'явилися повідомлення про те, що у Краматорську окупанти нібито стріляли по накопиченню ЗСУ. Ці пости зникли після того, як стало відомо про численні жертви серед мирного населення, проте залишилися скріншоти. Їх опублікували народний депутат Олексій Гончаренко та канал ХС Харків Україна.

"Повторюється історія, як із малазійським Боїнгом. Як тільки моральні виродки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати і так далі. Нічого, інтернет все пам'ятає. Ми знайдемо того, хто це зробив із нашими людьми. Знайдемо кожного", — написав Гончаренко.

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Обстріл у Краматорську

Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.

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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.

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