Українські військові знищили ще один Ка-52 окупантів

Російські військові продовжують зазнавати втрат в Україні. Сьогодні, 8 квітня, був збитий ще один вертоліт окупантів Ка-52.
Про це повідомив у Facebook директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.
"Щойно зі Стугни 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ знову знищила рашиський Ка-52. Ті самі хлопці", – написав він.
Втрати окупантів
Як зазначили в Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.04 орієнтовно становили:
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- особового складу – близько 19 000 осіб;
- танків – 700;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 333;
- РСЗВ – 108;
- засобів ППО – 55;
- літаків – 150;
- вертольотів – 135;
- автомобільної техніки – 1361;
- кораблів/катерів – 7;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні. Водночас Пєсков виправдовує вторгнення до України тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.