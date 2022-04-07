По-перше, це гарно! ЗСУ розбили артилерійський підрозділ окупантів (відео)

Наші захисники успішно знищують ворога по всіх напрямках

Українські військові накрили вогнем ворожий артилерійський підрозділ. Фото: колаж "Сьогодні"

Захисники України знищили артилерійський підрозділ військ РФ у Херсонській області.

Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

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"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами", – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 18 900 осіб;

танків – 698;

бойових броньованих машин – 1891;

артилерійських систем – 332;

РСЗВ – 108;

засобів ППО – 55;

літаків – 150;

гелікоптерів – 135;

автомобільної техніки – 1358;

кораблі/катери – 7;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;

спеціальна техніка – 25;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Раніше ми повідомляли, що Повітряні сили ЗСУ знищили вісім крилатих ракет окупантів.

Також нагадаємо, ВСУ знищили вогнеметні системи окупантів "Буратіно" та "Сонцепек".