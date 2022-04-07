По-перше, це гарно! ЗСУ розбили артилерійський підрозділ окупантів (відео)

Захисники України знищили артилерійський підрозділ військ РФ у Херсонській області.
Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.
"На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів. На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами", – йдеться у повідомленні.
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Втрати ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 18 900 осіб;
- танків – 698;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 332;
- РСЗВ – 108;
- засобів ППО – 55;
- літаків – 150;
- гелікоптерів – 135;
- автомобільної техніки – 1358;
- кораблі/катери – 7;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
- спеціальна техніка – 25;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Раніше ми повідомляли, що Повітряні сили ЗСУ знищили вісім крилатих ракет окупантів.
Також нагадаємо, ВСУ знищили вогнеметні системи окупантів "Буратіно" та "Сонцепек".