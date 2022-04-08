Украинские военные уничтожили еще один Ка-52 оккупантов

Вертолет был разбит из Стугны

ВСУ сбили еще один вертолет противника. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают нести потери в Украине. Сегодня, 8 апреля, был сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52.

Об этом сообщил в Facebook директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

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"Только что из Стугны 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ снова уничтожила рашистский Ка-52. Те же ребята", – написал он.

Потери оккупантов

Как отметили в Генштабе ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.04 ориентировочно составляли:

личного состава – около 19 000 человек;

танков ‒ 700;

боевых бронированных машин ‒ 1891;

артиллерийских систем – 333;

РСЗО – 108;

средств ПВО – 55;

самолетов – 150;

вертолетов – 135;

автомобильной техники – 1361;

кораблей/катеров – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;

специальной техники – 25;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери во время войны в Украине. В то же время Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.

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