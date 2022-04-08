Украинские военные уничтожили еще один Ка-52 оккупантов

Российские военные продолжают нести потери в Украине. Сегодня, 8 апреля, был сбит еще один вертолет оккупантов Ка-52.
Об этом сообщил в Facebook директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.
"Только что из Стугны 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ снова уничтожила рашистский Ка-52. Те же ребята", – написал он.
Потери оккупантов
Как отметили в Генштабе ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.04 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 19 000 человек;
- танков ‒ 700;
- боевых бронированных машин ‒ 1891;
- артиллерийских систем – 333;
- РСЗО – 108;
- средств ПВО – 55;
- самолетов – 150;
- вертолетов – 135;
- автомобильной техники – 1361;
- кораблей/катеров – 7;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112;
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери во время войны в Украине. В то же время Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.