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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Краматорську на вокзал прилетіло дві ракети, десятки загиблих

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 квітня, 11:11
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Російські окупанти відкрили вогонь вокзалом де проходить евакуація
Ворог ударив по Краматорську
Ворог ударив по Краматорську / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили Росії здійснили ракетну атаку на залізничний вокзал у Краматорську. Як відомо, зараз там триває евакуація громадян.

Про це в Telegram-каналі повідомив в.о. голови "Укрзалізниці" Олександр Камішин.

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"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ракети. Є постраждалі. Подробиці уточнюємо", – написав він.

В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених.

Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація мешканців Донбасу до безпечніших областей України.

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Окупанти добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку та страх, хочуть взяти в заручники якнайбільше мирних людей.

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Ситуація на Донбасі

На Донбасі бойовики проводять масову мобілізацію місцевого населення, проте жителі окупованих територій не хочуть воювати та ховаються від призову. Розвідка опублікувала перехоплені телефонні розмови, в яких можна почути, що чоловіки бояться виходити на вулицю та масово ховаються.

6 квітня військовий експерт полковник СБУ та МВС Михайло Притула розповів, що Путін збере всі сили, послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасі й одночасно готуватиме атаку на Київ.

РФ вже змінила свою воєнну стратегію і вирішила зосередитися на захопленні Донецької та Луганської областей. Зробити це країна-агресор збирається до 9 травня, коли росіяни святкують День перемоги Президент РФ Володимир Путін має намір продемонструвати успіхи в Україні.

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