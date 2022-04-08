Станцію Краматорськ закрили – звідки вирушать евакуаційні рейси

Російські окупанти 8 квітня обстріляли залізничний вокзал Краматорська

Рятувальники усувають наслідки ракетного удару на вокзалі / Фото: Колаж: Сьогодні

Станцію Краматорськ у Донецькій області закрито для евакуації та приймання поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать зі Слов'янська.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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"Уточнення щодо евакуаційного руху з Донбасу на сьогодні. Поки станція Краматорськ закрита для прийому поїздів, зі Слов’янська сьогодні вирушить евакорейсом поїзд 45 до Ужгорода, очікуються відправки рейсів 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно", - йдеться у повідомленні.

Точний час відправки наразі не повідомляється, потяги відправлятимуться по мірі наповнення.

Ворог вдарив по Краматорську

Збройні сили Росії здійснили ракетну атаку на залізничний вокзал у Краматорську. Як відомо, зараз там триває евакуація громадян. Про це в Telegram-каналі повідомив в.о. голови "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

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"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ракети. Є постраждалі. Подробиці уточнюємо", – написав він.

Голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.

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