Орки обстріляли "Іскандерами" Одеську область із території окупованого Криму

Через ракетний обстріл є постраждалі

Окупанти обстріляла "Іскандерами" місто на околицях Одеси. Колаж "Сьогодні"

Орки відкрили ракетний вогонь з території окупованого Криму на Одещині. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє голова Одеської ОДА Максим Марченко.

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"Щойно противник ударив трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу "Іскандер" із Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет і за кожен обстріл нашої землі" , – заявив Максим Марченко.

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У Російській Федерації розпочалася практика подання до судів заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, зафіксовано випадок подання до суду на командира у 752-му мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

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