Під Черніговом окупанти розстріляли колону автобусів із волонтерами – є загиблий та поранені

Під прицільний вогонь ворога потрапили п'ять автобусів із цивільними

Російські військові розстріляли автобуси із цивільними волонтерами під Черніговом. Фото: колаж "Сьогодні"

В Чернігівській області російські окупанти розстріляли колону волонтерів. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі у четвер, 31 березня.

"П'ять автобусів потрапили під прицільний вогонь ворога, намагаючись проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. В автобусі знаходилися лише цивільні волонтери. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, четверо тяжко поранені", – розповіла Денісова.

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Вона також додала, що водієві одного з автобусів вдалося вирватися з-під обстрілу на пробитих шинах. Чоловік отримав поранення і був доправлений до лікарні.

"Рашисти не дають найменшої можливості вивезти мирне населення із заблокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас, щодня прицільно обстрілюючи житлові квартали з важкої артилерії", – сказала омбудсмен.

Денісова наголосила, що такі дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності російських військ згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

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"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти скоєння РФ військових злочинів та злочинів проти людяності й порушень прав людини в Україні", – заявила омбудсмен.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що під Черніговом від російського снаряда загинув чоловік нардепа Ольги Стефанишиної.

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Також ми інформували, що Офіс генерального прокурора України порушив 3457 кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Тим часом у Маріуполі також почали збирати матеріали. військових злочинів РФ.