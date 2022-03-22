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Запасів їжі та боєприпасів окупантам вистачить максимум на три дні – Генштаб

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22 березня, 07:27
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У російських військових закінчується пальне, спорядження та продукти, вони зазнають великих втрат – у ЗСУ розповіли про ситуацію на ранок 22 березня
У окупантів не вистачає палива та їжі
У окупантів не вистачає палива та їжі / Фото: Колаж: Сьогодні

За останню добу ЗСУ помітили активніші дії військ РФ. Проте українські захисники вразили мінімум 9 повітряних цілей ворога – 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти. У окупантів збільшились проблеми із забезпеченням своїх військ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

  • Наша авіація вдарила по скупченнях техніки та живій силі противника, вела повітряні бої та перехоплювала повітряні цілі.
  • У Генштабі наголосили, що окупаційні війська, які вже запровадили в Україні, мають запаси боєприпасів та їжі не більше ніж на три дні. Така ж ситуація з пальним, які вони возили із собою у цистернах. Трубопровідне з'єднання окупанти не змогли організувати.
  • В Охтирському районі Сумської області близько 300 окупантів відмовилися виконувати наказ воювати та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції.
  • На Донецькому та Луганському напрямках противник намагається просунутися і закріпитися, але успіху немає.

Нові втрати окупантів

Українські захисники та захисниці відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи та 4 автомобілі. Підрозділи ППО вразили дві повітряні цілі супротивника. Втрати особового складу ворога становили близько 300 людей.

Крім того, захисники Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Мобілізація в ОРДЛО

Через великі втрати в особовому складі РФ продовжує мобілізацію українців у так званій "ЛНР". Проте більшість жителів не підтримує політику окупантів і ховається від "влади".

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Показово те, що мобілізація проводиться хаотично – людей розподіляють не за спеціальностями, більшість із них взагалі ніколи не служили. З громадянами з паспортами РФ підписують контракти, а тих, хто має лише паспорт псевдореспубліки – оформляють "добровольцями".

США надсилають Україні нову партію зброї

У Пентагоні заявили, що відправлення нової партії зброї в Україну на суму 800 мільйонів доларів уже розпочалося. Проте партія ще не надійшла до нашої країни.

"Ми все ще доопрацьовуємо відправку, але вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні перші поставки почнуть надходити незабаром", – заявив старший представник Пентагону.

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