Запасов еды и боеприпасов оккупантам хватит максимум на три дня – Генштаб

У российских военных заканчивается топливо, снаряжение и продукты, они несут большие потери – в ВСУ рассказали о ситуации на утро 22 марта

У оккупантов не хватает топлива и еды / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние сутки ВСУ заметили более активные действия войск РФ. Тем не менее, украинские защитники поразили минимум 9 воздушных целей врага – 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета. У оккупантов усугубились проблемы с обеспечением своих войск.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

Наша авиация ударила по скоплениям техники и живой силы противника, вела воздушные бои и перехватывала воздушные цели.

вела воздушные бои и перехватывала воздушные цели. В Генштабе подчеркнули, что оккупационные войска, которые уже введены в Украину, имеют запасы боеприпасов и еды не более, чем на три дня. Такая же ситуация с горючим, которые они возили с собой в цистернах. Трубопроводное соединение оккупанты не смогли организовать.

Такая же ситуация с горючим, которые они возили с собой в цистернах. Трубопроводное соединение оккупанты не смогли организовать. В Ахтырском районе Сумской области около 300 оккупантов отказались выполнять приказ воевать и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.

и на 70 единицах техники покинули район проведения операции. На Донецком и Луганском направлениях противник пытается продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

Новые потери оккупантов

Украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили две воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек.

Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Мобилизация в ОРДЛО

Из-за больших потерь в личном составе РФ продолжает мобилизацию украинцев в так называемой "ЛНР". Однако большая часть жителей не поддерживает политику оккупантов и скрывается от "власти".

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Показательно то, что мобилизация проводится хаотично – людей распределяют не по специальностям, большинство из них вообще никогда не служили. С гражданами РФ из ОРДЛО подписывают контракты, а тех, у кого только паспорт псевдореспублики – оформляют "добровольцами".

США отправляют Украине новую партию оружия

В Пентагоне заявили, что отправка новой партии оружия в Украину на сумму 800 миллионов долларов уже началась. Однакоона еще не поступила в нашу страну.

"Мы все еще дорабатываем отправку, и помощь поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать уже на днях", - заявили в Пентагоне.