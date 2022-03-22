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Окупантам треба не дати перейти річку Ірпінь і піти на Київ — голова Київської ОВА

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22 березня, 04:54
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Ворогу не можна давати шансів піти на столицю
Окупантів потрібно стримувати/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупантів потрібно стримувати/Фото: колаж: "Сьогодні"

Керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив, що українським захисникам потрібно втримати ворога з боку Бучі та Гостомеля, які знаходяться під окупацією, і не дати йому можливості наступу на Київ.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Деталі

"Поки що під окупацією – що Буча, що Гостомель, що повністю регіон, там поки що ніяких дій ми робити не можемо. Нам треба втримати противника на його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій у цьому напрямку, тільки локально. Ми нарощуємо потенціал, а у ворога він зменшується", — сказав Павлюк.

ЗСУ звільнили Макарів від окупантів

Збройні Сили України звільнили населений пункт Макарів Київської області. Там підняли український прапор.

"Завдяки героїчним діям наших захисників, над містом Макаровом піднято державний прапор України, ворог відкинутий", — йдеться в повідомленні.

Також на Миколаївському напрямку ЗСУ пішли в контратаку і відкинули росіян.

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