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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

"Це був ще один день, який наближає нас всіх до нашої перемоги": Зеленський підбив підсумки 26 дня війни

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22 березня, 00:39
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Президент розповів про військові злочини окупантів минулої доби
Українська армія дає гідну відсіч окупантам/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українська армія дає гідну відсіч окупантам/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців.

Воно з'явилося на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав президент?

"Завершився 26-й день повномасштабної війни. Після 8 років агресії на сході нашої держави ворог потроху намагається ворушитися, десь перейти у наступ, десь захопити нашу дорогу, десь переправитись через річку. Українська армія – молодці! Відбиває ці намагання і стримує окупантів. Цієї доби російські війська завдали удару "градами" по Житомирській області. Вони отримали гідну відповідь. На Харківщині під Чугуєвом збито черговий ворожий літак. Наші військові вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватись: що у їхніх пілотів замість розуму? Невже також пустота? Я сказав також не випадково, тому що пустота у них точно замість серця і замість душі. Замість всього, що робить людей людьми. У Харкові був убитий Борис Романченко — колишній вʼязень нацистських концтаборів. Йому було 96 років. Вдумайтесь – скільки усього він пройшов! Він вижив у Бухенвальді, Дора-Міттельбау, Пенемюнде і Берген-Бельзені – у конвеєрах смерті, створених гітлерівцями. А був убитий російським снарядом, який вдарив по звичайній харківській багатоповерхівці. З кожним днем цієї війни все очевидніше, що це у них таке "денацифікація". В Херсоні окупанти стріляли по людях, які вийшли мирно без зброї на мітинг за свою свободу. За нашу свободу. Російські військові навіть не знають, що це таке мати свободу. Їх нагнали сюди, чесно кажучи, ніби засуджених. Засуджених на смерть, засуджених на ганьбу. В Запорізькій області потрапила під обстріл колона з мирними мешканцями. Там було багато дітей. Четверо діточок госпіталізовані. Двоє — у важкому стані. Протягом дня працювали вісім гуманітарних коридорів. Київська, Донецька і Луганська області. Ворзель, Буча, Велика Димерка, Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна і Кремінна. Врятували 8 тисяч 57 людей. Всім дякую, хто це робив, хто працював заради людей. Вдалося також доставити і 200 тонн гуманітарної допомоги. Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Нідерландів Рютте і президентом Франції Емануелем Макроном. Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. 24 березня відбудуться зустрічі Великої сімки, лідерів держав НАТО і Євросоюзу. Наша позиція точно прозвучить. Прозвучить, повірите мені, міцно. Підписав указ про нагородження орденами і медалями 105 наших воїнів. Вдячний кожному з них. 7 з них, на жаль, посмертно. Це був день тяжких подій. Тяжких висновків. Але це був ще один день, який наближає нас всіх до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!", — сказав Зеленський.

Війна в Україні 21 березня

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