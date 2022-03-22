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Лідери п'яти країн обговорили допомогу Україні у війні проти РФ

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22 березня, 06:40
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США, Британія та країни ЄС продовжуватимуть і надалі допомагати нам боротися проти російських окупантів – вони провели телефонну розмову
Лідери країни обговорили війну РФ проти України
Лідери країни обговорили війну РФ проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідери США, Франції, Німеччини, Італії та Британії обговорили війну в Україні. Глави цих країн стурбовані тим, що російські окупанти нападають на мирних жителів. Вони обговорили підтримку для України.

Про це повідомили у Білому Домі.

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Президент США Джо Байден розмовляв із президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

"Вони наголосили на своїй постійній підтримці України, зокрема й шляхом надання безпекової допомоги відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії, та гуманітарній допомозі мільйонам українців, які втекли від насильства" , – написала пресслужба.

Також лідери розглянули дипломатичні зусилля на підтримку України щодо припинення вогню.

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Нові санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проти Росії буде запроваджено нові санкції. Обмеження повинні включати ті речі, які важливі для української сторони.

"Потрібні нові санкції. І вони будуть вже скоро. Наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, важливі", – зазначив Кулеба.

Він додав, що розіслав своїм колегам, від яких залежить конкретний перелік санкцій, список обмежень, необхідний Україні.

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