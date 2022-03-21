Кулеба заявив, що проти РФ скоро введуть нові санкції, які потрібні Україні (відео)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції. Обмеження повинні містити в собі ті речі, які важливі українській стороні.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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"Потрібні нові санкції. І вони будуть вже скоро. Наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, важливі", — зазначив Кулеба.
Він додав, що розіслав своїм колегам, від яких залежить конкретний перелік санкцій, список обмежень, необхідний Україні.
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Захід ввів слабкі санкції проти Росії
Санкції, запроваджені країнами Заходу проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну, ще недостатньо сильні. Про це йдеться у статті експерта з історії та економіки Ніколаса Ламберта в американському виданні The Wall Street Journal. Він порівняв аналогічні заходи, запроваджені Заходом проти фашистської Німеччини.
"Коли вибухнула війна на початку XX століття, британці відразу ж вжили заходів, щоб відрізати Німеччину від світу, головним чином шляхом відмови у доступі до інфраструктури глобалізованої світової економіки. Мета британців полягала в тому, щоб швидко вивести з ладу та "дискредитувати" німецьку економіку і спровокувати достатню кількість соціальних заворушень усередині Німеччини, щоб викликати політичний тиск на її уряд з метою вимагати миру. Стратегія розглядалася як ударна зброя, яка мала посилити природний економічний хаос, що виник унаслідок війни. Це була повномасштабна економічна війна в глобалізованому світі.
Те, що Захід робить зараз у відповідь на вторгнення в Україну, відрізняється як кількісно, так і якісно. За шкалою економічної війни Ріхтера, Велика Британія націлилася на 10 і досягла 8, перш ніж повернутися до 5. Те, що Захід зараз робить з Росією, можна оцінити на 3, і йому не вистачає послідовності британської операції 1914 року", — написав Ламберт.
Ламберт зазначив, що ще не зробила влада розвинених країн:
- західні уряди не заборонили своїм громадянам вести відносини з Росією у всіх сферах економічної діяльності;
- вони заморожують російські активи, але не конфіскують і не знищують їх;
- закордонні офіси російських фірм працюють.
"Економічні санкції, які західні держави ввели проти Росії — те саме, що електрошокер проти пістолета: один призначений для знерухомлення, інший – для вбивства. Економічні наслідки для Росії були серйозними, але ще зарано передбачати їх повний вплив", — вважає експерт.
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