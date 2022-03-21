Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Кулеба заявив, що проти РФ скоро введуть нові санкції, які потрібні Україні (відео)

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 00:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Світ продовжуватиме тиснути на Росії обмеженнями
На Росію чекають нові санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"
На Росію чекають нові санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проти Росії будуть введені нові санкції. Обмеження повинні містити в собі ті речі, які важливі українській стороні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Деталі

"Потрібні нові санкції. І вони будуть вже скоро. Наступного тижня. Зараз ми хочемо проштовхнути саме ті речі, які, на думку України, важливі", — зазначив Кулеба.

Він додав, що розіслав своїм колегам, від яких залежить конкретний перелік санкцій, список обмежень, необхідний Україні.

Захід ввів слабкі санкції проти Росії

Санкції, запроваджені країнами Заходу проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну, ще недостатньо сильні. Про це йдеться у статті експерта з історії та економіки Ніколаса Ламберта в американському виданні The Wall Street Journal. Він порівняв аналогічні заходи, запроваджені Заходом проти фашистської Німеччини.

Реклама

"Коли вибухнула війна на початку XX століття, британці відразу ж вжили заходів, щоб відрізати Німеччину від світу, головним чином шляхом відмови у доступі до інфраструктури глобалізованої світової економіки. Мета британців полягала в тому, щоб швидко вивести з ладу та "дискредитувати" німецьку економіку і спровокувати достатню кількість соціальних заворушень усередині Німеччини, щоб викликати політичний тиск на її уряд з метою вимагати миру. Стратегія розглядалася як ударна зброя, яка мала посилити природний економічний хаос, що виник унаслідок війни. Це була повномасштабна економічна війна в глобалізованому світі.

Те, що Захід робить зараз у відповідь на вторгнення в Україну, відрізняється як кількісно, так і якісно. За шкалою економічної війни Ріхтера, Велика Британія націлилася на 10 і досягла 8, перш ніж повернутися до 5. Те, що Захід зараз робить з Росією, можна оцінити на 3, і йому не вистачає послідовності британської операції 1914 року", — написав Ламберт.

Ламберт зазначив, що ще не зробила влада розвинених країн:

  • західні уряди не заборонили своїм громадянам вести відносини з Росією у всіх сферах економічної діяльності;
  • вони заморожують російські активи, але не конфіскують і не знищують їх;
  • закордонні офіси російських фірм працюють.

"Економічні санкції, які західні держави ввели проти Росії — те саме, що електрошокер проти пістолета: один призначений для знерухомлення, інший – для вбивства. Економічні наслідки для Росії були серйозними, але ще зарано передбачати їх повний вплив", — вважає експерт.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Російський військовий корабель, йди на*уй": ми поспілкувалися з мамою легендарного воїна Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Полковник Гудзь Валерій Федорович, комбриг, був нагороджений орденами - Богдана Хмельницького та "Народний Герой". Мав можливість не йти на фронт, але вирішив воювати, взявши на себе командування підрозділом. За героїчну оборону Попасної представлений до звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти