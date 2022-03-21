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Кулеба заявил, что против РФ скоро введут новые санкции, которые нужны Украине (видео)

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21 марта, 00:18
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Мир продолжит давить на России ограничениями
Россию ждут новые санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"
Россию ждут новые санкции/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что против России будут введены новые санкции. Ограничения должны включать в себя те вещи, которые важны для украинской стороны.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Нужны новые санкции. И они будут уже скоро. На следующей неделе. Сейчас мы хотим протолкнуть именно те вещи, которые, по мнению Украины, важны", — отметил Кулеба.

Он добавил, что разослал своим коллегам, от которых зависит конкретный перечень санкций, список ограничений, необходимый Украине.

Запад ввел слабые санкции против России

Санкции, введенные странами Запада против России в ответ на вторжение в Украину, еще недостаточно сильны. Об этом говорится в статье эксперта по истории и экономике Николаса Ламберта в американском издании The Wall Street Journal. Он сравнил аналогичные меры, введенные Западом против фашистской Германии.

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"Когда разразилась война в начале ХХ века, британцы сразу же предприняли меры, чтобы отрезать Германию от мира, главным образом путем отказа в доступе к инфраструктуре глобализированной мировой экономики. Цель британцев была в том, чтобы быстро вывести из строя и "дискредитировать" немецкую экономику и спровоцировать достаточное количество социальных волнений внутри Германии, чтобы вызвать политическое давление на ее правительство с целью потребовать мира. Стратегия рассматривалась как ударное оружие, которое должно было усугубить естественный экономический хаос, возникший в следствие войны. Это была полномасштабная экономическая война в глобализированном мире.

То, что Запад предпринимает сейчас в ответ на вторжение в Украину, отличается как количественно, так и качественно. По шкале экономической войны Рихтера, Великобритания нацелилась на 10 и достигла 8, прежде чем вернуться к 5. То, что Запад сейчас делает с Россией, возможно оценить на 3, и ему не хватает последовательности британской операции 1914 года", – написал Ламберт.

Ламберт указал, что еще не сделали власти развитых стран:

  • западные правительства не запретили своим гражданам вести дела с Россией во всех сферах экономической деятельности;
  • они замораживают российские активы, а не конфискуют и не уничтожают их;
  • зарубежные офисы российских фирм работают.

"Экономические санкции, которые западные державы ввели против России — то же самое, что электрошокер против пистолета: один предназначен для обездвиживания, другой — для убийства. Экономические последствия для России были серьезными, но еще слишком рано предсказывать их полное воздействие", – считает эксперт.

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