Друга Чорнобаївка: на півдні Харківщини наші військові збили два літаки окупантів

Повітряне командування "Схід" повідомило про нові перемоги

Ні дня без збитого літака / Колаж "Сьогодні"

Новий день приніс у скарбничку українських військових нові збиті літаки Росії, яка нахабно вторглася на нашу територію 24 лютого і має намір бомбити наші міста. Тепер у війська міжнародного воєнного злочинця Володимира Путіна на два літаки менше.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

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Що відомо

"Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних сил вже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам. Тримаємо стрій! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні командування.

За день до того, 22 березня Повітряне командування "Схід" повідомляло, що наші бійці знищили три повітряні цілі на Слобожанському напрямку. Сили ППО збили ворожий безпілотник та два бойові літаки.

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