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Окупанти мінують місцевість та накопичують техніку в Криму – свіже зведення Генштабу

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23 березня, 13:37
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Російські війська деморалізовані, мають суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням
Військові РФ втрачають техніку
Військові РФ втрачають техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Режим Лукашенка продовжує утримувати війська Білорусі поблизу державного кордону України. Проте підтверджується повернення підрозділів до пунктів постійної дислокації.

Про це написав радник глави українського МВС Антон Геращенко в Telegram.

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"На Броварському напрямку окупанти продовжують інженерні роботи, мінують місцевість і цивільні об’єкти. Ворог продовжує утримувати блокпости на шляхах логістичного забезпечення в районах н.п. Новий Биків, Лосинівка. Велика Дорога, Монастирище, Берестовець, Прохори, Талалаївка, Макіївка", – йдеться у повідомленні.

Також росіяни зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків і Суми та відновленні втрат особового складу. Ворог перекидає додаткові сили в район Ізвариного та проводить примусову мобілізацію цивільного населення на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

На тимчасово окупованій території АР Крим, у районі Джанкоя, зафіксовано прибуття та зосередження особового складу і військової техніки підрозділів збройних сил Російської Федерації.

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"Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням", – додав Геращенко.

У війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 15600 осіб,
  • танків ‒ 517 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1578 од.,
  • артилерійських систем – 267 од.,
  • РСЗВ – 80 од.,
  • засоби ППО – 47 од.,
  • літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 -ред.)
  • вертольотів – 124 од.,
  • автомобільної техніки – 1008 од.,
  • кораблі/катери – 4 од.,
  • цистерн з ПММ – 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42,
  • спеціальна техніка – 15.

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Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
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