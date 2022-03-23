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Путін хоче заблокувати виїзд росіян із Криму — розвідка

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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23 березня, 11:38
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Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова
Окупанти блокуватимуть мешканців, які хочуть бігти до Росії з Криму. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти блокуватимуть мешканців, які хочуть бігти до Росії з Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін готується заблокувати виїзд з тимчасово окупованого Криму для росіян, які нібито після вторгнення Росії в Україну хочуть покинути півострів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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"Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху Кримським мостом у бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух поромною переправою та авіасполучення півострова з РФ" , – йдеться у повідомленні.

Формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим "терористичним атакам". Але реальною причиною закриття півострова є спроба відреагувати на панічні настрої серед громадян та зупинити потік втікачів .

"Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому в перших рядах "втікачів" – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи", – додали у розвідці.

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Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує як заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти невпевненість свого правового статусу.

Окупація Криму

  • Крим був окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", який невизнаний ані Україною, ані світовою спільнотою. Зокрема кримський референдум не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
  • Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Раніше ми повідомляли, що жителі Криму в паніці збувають квартири.

Також нагадаємо, як війна РФ проти України зруйнує життя людей у Криму.

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