Оккупанты минируют местность и накапливают технику в Крыму – свежая сводка Генштаба

Российские войска деморализованы, имеют существенные потери и значительные проблемы с их пополнением

Военные РФ теряют технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Режим Лукашенко продолжает удерживать войска Беларуси вблизи государственной границы Украины. Однако подтверждается возвращение подразделений в пункты постоянной дислокации.

Об этом написал советник главы украинского МВД Антон Геращенко в Telegram.

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"На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, проходят местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка, Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка", – говорится в сообщении.

Также россияне сосредотачивают усилия на блокировке городов Харьков и Сумы и восстановлении потерь личного состава. Враг бросает дополнительные силы в район Изварино и проводит принудительную мобилизацию гражданского населения на временно оккупированных территориях Донбасса.

На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

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"Противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением" , – добавил Геращенко.

В войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

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личного состава – около 15600 человек,

танков ‒ 517 ед.

боевых бронированных машин – 1578 ед.,

артиллерийских систем – 267 ед.,

РСЗО – 80 ед.,

средства ПВО – 47 ед.,

самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 -ред.)

-ред.) вертолетов – 124 ед.,

автомобильной техники – 1008 ед.,

корабли/катера – 4 ед.,

цистерн с ГСМ – 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,

специальная техника – 15.

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