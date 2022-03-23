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Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма — разведка

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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23 марта, 11:38
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Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова
Оккупанты будут блокировать жителей, которые хотят бежать в Россию из Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты будут блокировать жителей, которые хотят бежать в Россию из Крыма. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится заблокировать выезд из временно оккупированного Крыма для россиян, которые якобы после вторжения России хотят покинуть полуостров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"Подтверждена информация о подготовке блокировки силами росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с РФ", – говорится в сообщении.

Формальная причина таких действий – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак". Но реальной причиной закрытия полуострова является попытка отреагировать на панические настроения среди граждан и остановить поток беглецов .

"В последние недели, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. При этом в первых рядах "беглецов" члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы", – добавили в разведке.

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Ограничивая возможность выезда из Крыма, Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, ныне незаконно находящихся на полуострове и начинающих понимать неуверенность своего правового статуса.

Оккупация Крыма

  • Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
  • Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Ранее мы сообщали, что жители Крыма в панике сбывают квартиры.

Также напомним, как война РФ против Украины разрушит жизнь людей в Крыму.

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