Вторая Чернобаевка: на юге Харьковщины наши военные сбили два самолета оккупантов

Воздушное командование "Восток" сообщило о новых победах

Ни дня без сбитого самолета / Коллаж "Сегодня"

Новый день принес в копилку украинских военных новые сбитые самолеты России, которая нагло вторглась на нашу территорию 24 февраля и намеревается бомбить наши города. Теперь у войск международного военного преступника Владимира Путина на два самолета меньше.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

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Что известно

"Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птицы оккупантов, которые несли смерть мирным городам. Держим строй! Слава Украине!" – говорится в сообщении командования.

Днем ранее, 22 марта Воздушное командование "Восток" сообщало, что наши бойцы уничтожили три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбиты вражеский беспилотник и два боевых самолета.

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