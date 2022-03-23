Вторая Чернобаевка: на юге Харьковщины наши военные сбили два самолета оккупантов

Новый день принес в копилку украинских военных новые сбитые самолеты России, которая нагло вторглась на нашу территорию 24 февраля и намеревается бомбить наши города. Теперь у войск международного военного преступника Владимира Путина на два самолета меньше.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
Что известно
"Юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой. Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птицы оккупантов, которые несли смерть мирным городам. Держим строй! Слава Украине!" – говорится в сообщении командования.
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Днем ранее, 22 марта Воздушное командование "Восток" сообщало, что наши бойцы уничтожили три воздушных цели на Слобожанском направлении. Силами ПВО сбиты вражеский беспилотник и два боевых самолета.
Обстановка
- Согласно последней сводке Генштаба Украины, враг потерял уже 101 самолет и 124 вертолета.
- 22 марта украинские силы нанесли очередной сокрушительный удар по скоплению российской военной техники в аэропорту в Чернобаевке в Херсонской области. Командование орков настойчиво доставляет технику на аэродром, где она уже в 7-й раз становится объектом обстрела ВСУ.
- Министерство обороны Великобритании со ссылкой на отчет своей военной разведки сообщило, что Россия не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины и это затруднило продвижение армии оккупантов.