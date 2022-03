РФ не змогла взяти під контроль повітряний простір України – британська розвідка

Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, що ускладнило просування армії окупантів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на звіт військової розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2022



