РФ не змогла взяти під контроль повітряний простір України – британська розвідка

У Великій Британії відзначили ефективність української авіації та ППО

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, що ускладнило просування армії окупантів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на звіт військової розвідки.

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"Росія не змогла отримати контроль над повітряним простором, і значною мірою покладається на дистанційне озброєння, яке запускають із відносно безпечного російського повітряного простору для ураження цілей на території України", – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/CcIp8qZg3w - Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 19, 2022

Отримання контролю за повітрям було однією з основних цілей Росії у перші дні конфлікту. Нездатність зробити це значно уповільнила їхнє оперативне просування, зазначили в британському Міноборони.

Також у розвідці вважають, що українська авіація та ППО ефективно захищають повітряний простір України.

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