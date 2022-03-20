ЗСУ знищили три ударні вертольоти окупантів

У суботу, 19 березня, російська армія істотно знизила свою присутність в українському небі. Протиповітряна оборона збила лише три російські ударні вертольоти.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, для істотного збільшення кількості збитої авіації противника союзники повинні передати українській армії сучасні системи ППО і винищувачі.

"В цей час Повітряні Сили України успішно б'ють окупантів зброєю 80-х років випуску, тоді як російські війська застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, істотно перевершують наші, як в кількості, так і в бойових характеристиках. Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів. Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст. Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи", — йдеться в повідомленні.