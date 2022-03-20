ВСУ уничтожили три ударных вертолета оккупантов

В субботу, 19 марта, российская армия существенно снизила свое присутствие в украинском небе. Противовоздушная оборона сбилатолько три российских ударных вертолета.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
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Как отметили в командовании Воздушных сил ВСУ, для существенного увеличения количества сбитой авиации противника союзники должны передать украинской армии современные системы ПВО и истребители.
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"В настоящее время Воздушные силы Украины успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов выпуска, тогда как российские войска применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках. Ситуация может коренным образом измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров и мы закроем небо от терроризма рашистов. Ежедневно погибают сотни украинцев, маленькие дети, рушатся целые кварталы мирных городов. Не медлите, вы знаете, какое оружие нужно Украине, чтобы спасти мир от глобальной катастрофы ", – говорится в сообщении.
Ситуация вчера
- В официальной сводке Министерства обороны Украины по состоянию на 18.00 19 марта 2022 сообщается, что защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны и вынуждают врага отказаться от продолжения наступления.
- Сегодня у оккупанта оказалось меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".
- В Луганской области Вооруженные силы Украины могли похвастать поражением тактического ракетного комплекса "Точка-У".
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор хотят, чтобы был создан новый Международный трибунал для расследования действий президента России Владимира Путина в Украине.