ЗСУ вдарили по окупантам під Ізюмом

29 травня Збройні сили України знищили п’ять БпЛА, дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Протягом доби ворог зменшив ракетну атаку довкола українських кордонів.

"На Сумщині винищувачі Повітряних сил Збройних сил України ліквідували два ворожі БпЛА, ще три безпілотники знищили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил. Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил на Східному напрямку знищили дві крилаті ракети. А ударна авіація Повітряних сил завдає повітряного удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищують ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу рашистів", — йдеться в повідомленні.