Бійці ЗСУ виписали командиру "крилатих піхотинців" РФ квиток в один кінець

Українські військові ліквідували командира 106 гвардійської повітрянодесантної Тульської Червонопрапорної ордена Кутузова дивізії Олександра Вигуляра. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.

"3 місяці тому під Вязьмою він разом зі своєю ротою реконструював "Вяземську повітряно-десантну операцію". Втім, під час зустрічі з українськими воїнами це не допомогло", – йдеться у повідомленні.