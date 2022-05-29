ВСУ ударили по оккупантам под Изюмом

Украинские защитники продолжают уничтожать врагов Украины

Оккупанты снова понесли потери/Фото: коллаж: "Сегодня"

29 мая Вооруженные силы Украины уничтожили пять БПЛА, две крылатые ракеты, ротно-тактическую группу и состав боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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В течение суток враг уменьшил ракетную атаку вокруг украинских границ.

"В Сумской области истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника уничтожили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил. Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты. А ударная авиация Воздушных сил наносит воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу рашистов", — говорится в сообщении.

Озвучены общие потери армии РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.05 составили:

личного состава – около 30 150 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1338 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 3270 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 631 (+3) единица;

РСЗО – 203 (+0) единицы;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 207 (+0) единиц;

вертолетов – 174 (+0) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 504 (+1);

крылатых ракет – 116 (+0);

корабли/катера – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2240 (+14) единиц;

специальная техника – 48 (+0).

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