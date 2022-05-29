Кадыровцы "подарили" ВСУ новейшую технику и убежали

ВМП, которую бросили кадыровцы, уже используется нашими военными в боях против оккупантов

ВСУ получили очередную трофейную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время очередного боя российские военные заблудились, и чтобы спасти свою жизнь решили бросить технику. БМП оказалась новейшего экземпляра, наши воины ее починили и теперь наносят удары врагу их же оружием. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Мы наносили огневое поражение противнику, который пытался наступать. Водитель-механик вражеской техники пытался обойти или замаскировать машину от попадания, но наткнулся на болото. Россияне в болоте ее кинули, а мы ее досмотрели, помыли, почистили, технику отремонтировали теперь работаем", – описал ситуацию боец ВСУ.

По словам другого военного, техника, которую бросили российские оккупанты достаточно новая, хорошо работает. Она более продвинутая, у нее больше электроники, она более современная.

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"Это БМП было именно кадыровцев, города Шали, Чеченская республика. На самой боевой машине на некоторых деталях была маркировка 70-й мотострелковый полк. В принципе на 100% исправная БМП из Чечни. Спасибо", – рассказал украинский воин.

Трофи ВСУ

Украинские военные откопали брошенные российскими оккупантами танки. "Профессиональные" российские танкисты умудрились "посадить" их в почву чуть ли не по башню. После того, как техника подсохла – ее бросили в бой.

Также наши бойцы заполучили трофейную боевую бронированную машину "Тигр" российских войск.

Также спецназ ВСУ захватил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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ВСУ просят украинцев помогать обнаруживать и идентифицировать колонны вражеской техники, которые движутся по территории Украины. Это помогает военным адекватно реагировать на угрозу. Это можно сделать при помощи чат-бота в Телеграм.