Під Сєвєродонецьком ЗСУ відтіснили окупантів на важливому напрямку

Водночас військові РФ досі перебувають серед гори трупів своїх солдатів

ЗСУ борються з оккупантами на Донбасі. Фото: коллаж "Сьогодні"

Збройні сили України потіснили російських окупантів у напрямку траси Лисичанськ – Бахмут. Водночас ворог продовжує штурмувати Сєвєродонецьк. Загарбники вбивають мирне населення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Сєвєродонецьк – це Україна! ЗСУ потіснили орків у напрямку траси Лисичанськ – Бахмут. За добу росіяни вбили двох мирних", – заявив він.

За словами Гайдая, окупанти досі перебувають у готелі обласного центру серед гори трупів своїх солдатів. Вороги штурмують місто, а бої йдуть безупинно.

Наступи в Борівському та Бобровому відбито – росіяни відступили на раніше зайняті позиції.

Також українські захисники мали успіх у напрямку "дороги життя", росіян відбили і потіснили.

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"За минулу добу на Донбасі відбито сім атак ворога, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10", – зазначив Гайдай.

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Окупанти штурмують Сєвєродонецьк. Фото: Сергій Гайдай

Ягун розповів, де назріває "новий Маріуполь" та як його уникнути

Ситуація біля Сєвєродонецька справді дуже важка – не виключено, що українським військовим взагалі доведеться відійти та залишити місто. Про це генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун сказав в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

"Українська тактика"

"Це не мені ухвалювати рішення, а людям, які безпосередньо перебувають на місці подій, Ситуація дуже проста: не варто копіювати тактику колись радянської армії, ще якихось армій, які намагалися закріпитися на якихось ділянках і вмирати там до останнього бійця, тому що навіщо тримати місто, коли можна відійти, а через деякий час його звільнити – це набагато ефективніше і без втрат. Я думаю, що це однозначно саме українська тактика", – сказав він.

Ягун зазначив, що все залежить від необхідності та можливості зберегти життя наших бійців:

"Я не думаю, що необхідно здійснювати повторення ще одного Маріуполя".

Водночас він назвав російський наступ "надзвичайно жорстким":

"Причому підтверджена тактика, яку оцінювали наші партнери, – про те, що вони (російські окупанти. – Ред.) відійшли від бажання того, що хотіли проводити великі армійські операції, захоплення десятків тисяч бійців тощо. Вони зараз сконцентрувалися на батальйонному рівні та кооперуються фактично на рівні навіть деяких рот".

На думку Ягуна, окупанти оперують зараз тим, щоб захопити якесь селище, квартал, обійти по якійсь дорозі. Тобто від глобальних речей – захопити Київ за три дні – дійшло до "Дай би Бог захопити за тиждень Сєвєродонецьк".

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