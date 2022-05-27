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Ягун розповів, де назріває "новий Маріуполь" та як його уникнути

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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27 травня, 15:51
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Віктор Ягун назвав наступ Росії надзвичайно жорстким
Генерал-майор СБУ в запасі заявив, що ситуація біля Сєвєродонецька дуже важка.
Генерал-майор СБУ в запасі заявив, що ситуація біля Сєвєродонецька дуже важка. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація біля Сєверодонецька справді дуже важка – не виключено, що українським військовим взагалі доведеться відійти та залишити місто.

Про це генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун сказав в інтерв'ю Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Українська тактика"

"Це не мені ухвалювати рішення, а людям, які безпосередньо перебувають на місці подій, Ситуація дуже проста: не варто копіювати тактику колись радянської армії, ще якихось армій, які намагалися закріпитися на якихось ділянках і вмирати там до останнього бійця, тому що навіщо тримати місто, коли можна відійти, а через деякий час його звільнити – це набагато ефективніше і без втрат. Я думаю, що це однозначно саме українська тактика", – сказав він.

Ягун зазначив, що все залежить від необхідності та можливості зберегти життя наших бійців:

"Я не думаю, що необхідно здійснювати повторення ще одного Маріуполя".

Водночас він назвав російський наступ "надзвичайно жорстким":

"Причому підтверджена тактика, яку оцінювали наші партнери, – про те, що вони (російські окупанти – ред.) відійшли від бажання того, що хотіли проводити великі армійські операції, захоплення десятків тисяч бійців тощо. Вони зараз сконцентрувалися на батальйонному рівні та кооперуються фактично на рівні навіть деяких рот".

На думку Ягуна, окупанти оперують зараз тим, щоб захопити якесь селище, квартал, обійти по якійсь дорозі. Тобто від глобальних речей – захопити Київ за три дні – дійшло до "Дай би Бог захопити за тиждень Сєверодонецьк".

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Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив на каналі "Україна 4.5.0." втрати ворога на 27 травня:

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Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни повідомив, що найближчими днями армія РФ може посилити наступ на Сєверодонецьк. Сили кинуть також на атаку на Сіверськ.

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