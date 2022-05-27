Жданов розповів, на що готовий Путін заради захоплення Сєверодонецька

Військовий експерт пояснив, як окупанти штурмуватимуть наші позиції

Росія може виснажити всі свої загальні резерви на одному напрямку. / Фото: Радіо Свобода, Колаж: Сьогодні

Боєздатні підрозділи в російських окупантів є на кількох напрямках. Не став винятком і Сєвєродонецьк, де супротивник штурмуватиме наші позиції з будь-якого напрямку.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Що відбувається

На його думку, найближчими днями суттєво ситуація біля Сєверодонецька не зміниться.

"Противник штурмуватиме наші позиції з будь-якого напрямку, будь-якими силами, незважаючи на втрати. На жаль, поки що у них є ресурси наступати – вони це робитимуть. На цьому напрямі вони можуть виснажити всі свої загальні резерви, які в них є", – розповів Жданов.

Читайте докладніше в статті "Ідуть за спинами військових: Жданов розповів, як Росія використовує "вагнерівців".

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив на каналі "Україна 4.5.0." втрати ворога на 27 травня:

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Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни повідомив, що найближчими днями армія РФ може посилити наступ на Сєверодонецьк. Сили кинуть також на атаку на Сіверськ.

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