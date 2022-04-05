Лежить у руїнах. Генштаб показав, як виглядає Гостомель після визволення (відео)

Українські військові відзняли на відео наслідки тимчасової окупації Гостомеля. Вони проїхалися селищем і показали, що військові РФ накоїли із уже звільненим населеним пунктом.
Запис опублікував Генштаб ЗСУ.
На записі видно, що більшість будівель у Гостомелі пошкоджені або зруйновані повністю, багато з них стоять чорні через пожежі після бомбардувань.
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Крім того, у населеному пункті залишилося багато знищеної техніки окупантів, у тому числі танки, БТРи та вантажівки. Також наші захисники знайшли багато снарядів.
Вулиці Гостомеля зараз усіяні уламками зруйнованих будинків та розбитих автомобілів, частина транспорту мирних жителів згоріла вщент.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані вулицями міста На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти пов'язували дітей та ґвалтували дівчаток.