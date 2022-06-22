"Добровольців набирають, вони піхота – живе м'ясо": окупант поскаржився, що воювати нема кому (перехоплення)

ЗСУ звільнили НАТО від еліти російської армії

У СБУ продовжують підслуховувати скиглення солдатів "другої армії світу" / Колаж "Сьогодні"

Чергове перехоплення СБУ переговорів російського окупанта свідчить, що українські захисники майже повністю знищили так звану "еліту" збройних сил Росії, яку готували для протистояння з НАТО. Підрозділи західного військового округу Росії були розбити ЗСУ. Вціліли лише ті, хто відмовився воювати проти України.

Аудіо перехоплення викладено на сайті Служби безпеки України.

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Демілітаризація

"Західного округу вже немає, бо він весь у Росії, відмовники. Офіцерів нема, бо багато хто вже загинув. Офіцерів 15 із 60... Наших, наших, саме наших 15 офіцерів загинуло вже! Словом, через цей брак, що немає офіцерів, немає водіїв, немає нікого, тому стоїмо на одному місці", – розповідає окупант якійсь жінці на іншому кінці дроту.

"Я зрозуміла", – відповіла співчутливим голосом співрозмовниця.

"Піхота, ось цих добровольців набирають, вони піхота – вони живе м'ясо. Ось ці добровольці, які йдуть, їх закидають у піхоту. Піхота та розвідка, це живе м'ясо. А так ось повз мене одні "східники" мотаються, бо "західників" уже майже немає. Вся техніка підбита – то башта не працює, то колеса пробиті, ще щось не працює. А так на передок чисто добровольці їдуть і все. Зрозуміла?" – резюмував уже не бравий солдат Російської Федерації.

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У СБУ зазначають, що до західного військового округу Росії входили, зокрема, Москва, Санкт-Петербург та "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО.

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