"Добровольцев набирают, они пехота – живое мясо": оккупант пожаловался, что воевать некому (перехват)

ВСУ освободили НАТО от элиты российской армии

В СБУ продолжают подслушивать нытье солдат "второй армии мира" / Коллаж "Сегодня"

Очередной перехват СБУ переговоров российского оккупанта свидетельствует, что украинские защитники почти полностью уничтожили так называемую "элиту" вооруженных сил России, которую готовили для противостояния с НАТО. Подразделения западного военного округа России были разбиты ВСУ. Уцелели только те, кто отказался воевать против Украины.

Аудио перехвата выложено на сайте Службы безопасности Украины.

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Демилитаризация

"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Офицеров нет, потому что многие погибли уже. Офицеров 15 из 60... Наших, наших, именно наших 15 офицеров погибло уже. Короче, из-за этой нехватки, что нет офицеров, нет водителей, нет никого как-бы, поэтому стоим на одном месте", – рассказывает оккупант какой-то женщине на другом конце провода.

"Я поняла", – ответила сочувственным голосом собеседница.

"Пехота, вот этих добровольцев набирают, они пехота – они живое мясо. Вот эти добровольцы, которые идут, их закидывают в пехоту. Пехота и разведка – это живое мясо. А так вот мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нет. Вся техника подбита – то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает. А так на передок чисто добровольцы едут и все. Поняла?" – резюмировал уже не бравый солдат Российской Федерации.

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В СБУ отмечают, что в западный военный округ России входили, в том числе, Москва, Санкт-Петербург и "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО.

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