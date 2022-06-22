Жданов викрив фейк CNN про три провальні сценарії на фронті України

У західній пресі зараз обговорюються кілька сценаріїв подальшого розвитку подій на фронті у східній частині України. Всі вони песимістичні, які не дають Києву шансів на укладання миру на наших умовах. Проте експерти вважають, що сценарії надумані і є частиною кампанії Росії з лобізму своїх інтересів.
Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДІМ" на Youtube-каналі "Україна 24".
Думка експерта
Найкращий сценарій, за версією західних ЗМІ, – продовження запеклих артилерійських та ракетних обстрілів позицій ЗСУ російськими військами, які призведуть до того, що доведеться позначити певну і дуже гарячу лінію припинення вогню. Найгірший варіант – просування російських військ на багатьох інших напрямках та спроба нового штурму Києва. Жодних надій на контрнаступ, про який так багато говорять – мовляв, це все ілюзії.
"Йдеться про статтю, яка була опублікована в CNN. Там три сценарії. Усі три – песимістичні. Ось на такі речі я б не радив взагалі звертати увагу. Тому що, судячи з того, які сценарії там викладені, там немає оптимістичного сценарію для України. І судячи з того, що всі три сценарії прямо суперечать політиці Білого дому, то я однозначно можу зробити висновок, що це замовна стаття і замовив її хто з тих, хто лобіює російські інтереси в США. Тому там і власне вибір лише з найгірших сценаріїв. Це – лобізм чистої води", – вважає Жданов.
Обстановка
- Командувач угруповання сил та засобів оборони міста Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що Росія може спробувати сформувати нові ударні угруповання на Київському та Чернігівському напрямах. Проте на сьогодні більшою загрозою є ракетні обстріли.
- Раніше позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що найближчими днями велика ймовірність того, що російські війська можуть завдати ракетних ударів по столиці. Жителям міста не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.