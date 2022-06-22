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Стріляють у своїх. Окупант скаржиться на погрози командира — перехоплення

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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22 червня, 17:42
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Російські підрозділи влаштували стрілянину один з одним
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський командир "мотивує" підлеглих залишатися на позиціях, погрожуючи їм розстрілом. Про це розповів загарбник з тимчасово окупованого Криму в перехопленій телефонній розмові з другом. Відео з перехопленням опублікувало Головне управління розвідки МО України.

"Коли ці п… (погані люди) стріляють, воно над головою летить і падає за 200 метрів, ти такий "ну, це х… (прикро)". Потім вилазиш, стріляють свої. І теж кладуть від тебе 200 метрів. Ти їм по рації: "ви що, йо… (не сповна розуму). А вони кажуть: там неможливо, ми не можемо так близько стріляти", — розповідає окупант про свої "пригоди" на лінії зіткнення.

Також він описав ситуацію, коли два російські підрозділи влаштували перестрілку один з одним:

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"Два різні батальйони заходили. Одні з одного боку лісу, інші з іншого. Ввечері. Зв’язку не було. Пох… (повбивали) один одного, дов… (недоумки). Просто російська армія мене дивує. Сидимо, пацани зараз "до госпіталю" поїдуть, у кого які болячки. А у мене, х… (не знаю), які болячки шукати. Треба поїхати кардіограму зробити. У мене з серцем х… (погано) постійно. Може, кардіограма щось покаже. Тут таких знаєш скільки? Тільки контракт підписали, два місяці пройшло, їх сюди відправили. І вони сидять з відкритими очима. Перед нами село стоїть, вони його цілий день є… (обстрілюють). Там троє людей живе, село з лиця землі стирають", — сказав він.

За словами окупанта, командир погрожував підлеглим кулеметом. Їх не ротують, хоча повинні були вивести ще у березні.

Нашому командиру прийшли папери, щоб нас виводити ще у березні. Йому взагалі поє… (байдуже). Тому що якщо нас прибрати, треба когось сюди поставити. Тому що тут все одразу знесуть. Нікого ставити. Батальйон у нас потроху розсипається. Хто хоче зй… (тікає). Комбат у нас сказав: тут одна дорога виїзду. Кулемет є, заряджений вже стоїть, я вийду на дорогу і почну поливати, якщо зй… (тікати) будете", — розповів російський вояка.

Про що говорять окупанти

Раніше повідомлялося, що російські окупанти скаржаться на обстріл з боку ЗСУ та несправну техніку. У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильні обстріли ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей.

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Окупанти нарікають, що троє людей змушені чергувати весь день. Співрозмовник каже, що поблизу них стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

Інший російський військовий, перебуваючи в Донецькій області, розповів про відсутність бойового духу в армії окупантів. Також багато хто готовий вже зараз кинути все і втекти додому, не боячись навіть потрапити до в'язниці.

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