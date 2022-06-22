Стріляють у своїх. Окупант скаржиться на погрози командира — перехоплення

Російські підрозділи влаштували стрілянину один з одним

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський командир "мотивує" підлеглих залишатися на позиціях, погрожуючи їм розстрілом. Про це розповів загарбник з тимчасово окупованого Криму в перехопленій телефонній розмові з другом. Відео з перехопленням опублікувало Головне управління розвідки МО України.

"Коли ці п… (погані люди) стріляють, воно над головою летить і падає за 200 метрів, ти такий "ну, це х… (прикро)". Потім вилазиш, стріляють свої. І теж кладуть від тебе 200 метрів. Ти їм по рації: "ви що, йо… (не сповна розуму). А вони кажуть: там неможливо, ми не можемо так близько стріляти", — розповідає окупант про свої "пригоди" на лінії зіткнення.

Також він описав ситуацію, коли два російські підрозділи влаштували перестрілку один з одним:

Реклама

"Два різні батальйони заходили. Одні з одного боку лісу, інші з іншого. Ввечері. Зв’язку не було. Пох… (повбивали) один одного, дов… (недоумки). Просто російська армія мене дивує. Сидимо, пацани зараз "до госпіталю" поїдуть, у кого які болячки. А у мене, х… (не знаю), які болячки шукати. Треба поїхати кардіограму зробити. У мене з серцем х… (погано) постійно. Може, кардіограма щось покаже. Тут таких знаєш скільки? Тільки контракт підписали, два місяці пройшло, їх сюди відправили. І вони сидять з відкритими очима. Перед нами село стоїть, вони його цілий день є… (обстрілюють). Там троє людей живе, село з лиця землі стирають", — сказав він.

За словами окупанта, командир погрожував підлеглим кулеметом. Їх не ротують, хоча повинні були вивести ще у березні.

Нашому командиру прийшли папери, щоб нас виводити ще у березні. Йому взагалі поє… (байдуже). Тому що якщо нас прибрати, треба когось сюди поставити. Тому що тут все одразу знесуть. Нікого ставити. Батальйон у нас потроху розсипається. Хто хоче зй… (тікає). Комбат у нас сказав: тут одна дорога виїзду. Кулемет є, заряджений вже стоїть, я вийду на дорогу і почну поливати, якщо зй… (тікати) будете", — розповів російський вояка.

Про що говорять окупанти

Раніше повідомлялося, що російські окупанти скаржаться на обстріл з боку ЗСУ та несправну техніку. У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильні обстріли ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей.

Реклама

Окупанти нарікають, що троє людей змушені чергувати весь день. Співрозмовник каже, що поблизу них стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

Інший російський військовий, перебуваючи в Донецькій області, розповів про відсутність бойового духу в армії окупантів. Також багато хто готовий вже зараз кинути все і втекти додому, не боячись навіть потрапити до в'язниці.