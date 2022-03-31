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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

ЗСУ ліквідували 17 500 окупантів та знищили 135 літаків РФ – Генштаб

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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31 березня, 09:59
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Окупанти зазнали втрат за минулу добу, ЗСУ продовжують витісняти армію РФ з українських міст
Українська армія знищила техніку окупантів, а також більшу частину особового складу
Українська армія знищила техніку окупантів, а також більшу частину особового складу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія зазнає величезних втрат серед особового складу, також завдяки зусиллям українських захисників окупанти втрачають військову техніку. Українські військові проводять оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.

Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.03

  • особового складу близько 17 500 осіб,
  • танків ‒ 614 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1735 од,
  • артилерійських систем – 311 од,
  • РСЗВ – 96 од,
  • засобів ППО – 54 од,
  • літаків – 135 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки – 1201 од,
  • кораблів/катерів – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83,
  • спеціальної техніки – 22,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Ситуація в Україні

ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубеївка Херсонської області за 50 км від Кривого Рогу.

Російські окупанти в Ірпені під Києвом розбомбили будинок 92-річної пенсіонерки Ганни Євдокимової, яка пережила нацистську окупацію.

РФ планує сформувати на тимчасово зайнятих територіях України окупаційні органи влади.

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Керівник Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко оприлюднив нову інформацію про ракетні обстріли області.

Окупанти використовують аеропорт міста Брест у Білорусідля обстрілу України. Питання вторгнення білоруських військ у нашу країну "відійшло убік".

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Дані на 09:00 31 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17500
2
Літаки Літаки
135
3
Гелікоптери Гелікоптери
131
4
Танки Танки
614
5
ББМ ББМ
1735
6
Артилерія Артилерія
311
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
75
10
БПЛА БПЛА
83
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1201
Докладніше
Історії звитяг
Пес Патрон – сапер команди піротехніків ДСНС Чернігівської області. Цьому милому джек-рассел-тер'єру два роки. Завдяки ідеальному нюху він допомагає рятувальникам щодня розміновувати десятки боєзарядів. За це дбайливі піротехніки замовили чотирилапому колезі собачий бронежилет. Обожнюють його і вважають своїм талісманом.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Капітан Корпан Олександр - найкращий льотчик ударної авіації ЗСУ за підсумками 2021 року. Під час виконання бойового вильоту, ціною власного життя врятував пілотів чергової ланки та відвів свій літак, який вже горів, від житлових будинків над м. Старокостянтинів (Хмельницька обл.). Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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